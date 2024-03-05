Елена Зеленская рассказала о бойфренде 19-летней дочери: "Он из Мариуполя, на его глазах убили соседей"

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о бойфренде их с президентом Владимиром Зеленским 19-летней дочери.

В интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленская поделилась, что избранник Александры родом из Мариуполя. Парню и его семье пришлось пережить ужасы войны. В частности, они жить в подвалах, прячась от обстрелов, прежде чем им удалось уехать из города.

А недавно Александра вместе с избранником побывала на показе фильма "20 дней в Мариуполе". Как призналась Зеленская, для дочери и ее бойфренда это была тяжелая эмоциональная лента.

Елена Зеленская / Фото: скриншот с видео

"Моя дочь смотрела фильм вместе с бойфрендом, который родом из Мариуполя. Он и его родители прятались в подвале одного из домов несколько недель перед тем, как у них получилось выехать. Он видел своими глазами, как убили его соседей", — поделилась первая леди. .

Елена Зеленская рассказала, что при просмотре "20 дней в Мариуполе" ни дочь, ни ее бойфренд не могли сдержать слез. Остальные люди в кинозале тоже плакали.

"Я спросила ее, как она выдержала это, и она призналась, что плакала. Он тоже плакал. И другие люди в кинотеатре плакали", – поделилась первая леди.

Елена Зеленская / Фото: скриншот с видео

Напомним, в этом году фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на церемонии и первой сообщит, удастся ли картине от Мстислава Чернова завоевать статуэтку. Сейчас же предлагаем узнать, где и о когда смотреть "Оскар-2024", список всех номинантов и первые скандалы из-за кинопремии.

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