Елена Зеленская рассказала о проблеме со здоровьем украинского президента

Владимир Зеленский страдает из-за больших нагрузок и стрессов.
У президента Украины Владимира Зеленского часто болит спина из-за больших физических и эмоциональных нагрузок.
В этом призналась первая леди Украины Елена Зеленская в интервью итальянской газете La Repubblica.
По ее словам, от болей в спине украинский президент страдает из-за больших нагрузок и стрессов с начала полномасштабного вторжения России.
"Тысячи дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину", — сказала Елена Зеленская.
Напомним, ранее супруга украинского президента Елена Зеленская сообщила, что их дети во время войны не выезжают за пределы Украины и сейчас находятся в столице.
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