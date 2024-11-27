Елена Зеленская рассказала о проблеме со здоровьем украинского президента

У президента Украины Владимира Зеленского часто болит спина из-за больших физических и эмоциональных нагрузок.

В этом призналась первая леди Украины Елена Зеленская в интервью итальянской газете La Repubblica.

По ее словам, от болей в спине украинский президент страдает из-за больших нагрузок и стрессов с начала полномасштабного вторжения России.

"Тысячи дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину", — сказала Елена Зеленская.

Напомним, ранее супруга украинского президента Елена Зеленская сообщила, что их дети во время войны не выезжают за пределы Украины и сейчас находятся в столице.

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