Ели консервированные грибы: на Буковине мать и сын попали в больницу с ботулизмом

Сейчас оба больных пациента находятся в инфекционном отделении больницы.
В Черновицкой области у матери и ее сына подтвердили бутулизм. 51-летняя женщина и 18-летний парень после употребления консервированных грибов домашнего приготовления попали в больницу с отравлением.
Об этом сообщает информагентство АСС со ссылкой на врача Черновицкого областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Владимира Приймака.
51-летняя женщина из села Усть-Путила попала в больницу в состоянии средней тяжести, ей ввели противоботулиническую сыворотку и сегодня ее состояние улучшилось. У ее 18-летнего сына была легкая степень отравления.
Сейчас оба больных пациента в стабильном состоянии находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.
Отметим, что ботулизм – острое токсико-инфекционное заболевание. По словам специалистов ботулотоксин в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи поэтому, чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать потребления:
- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
- мясных и грибных консервов;
- консервов домашнего производства;
- если не уверены, что продукты хранили и транспортировали должным образом;
- если сомневаетесь в качестве продуктов.
Напомним, в Житомирской области женщину госпитализировали с ботулизмом после употребления домашней консервы из свинины.
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