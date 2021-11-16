Ели консервированные грибы: на Буковине мать и сын попали в больницу с ботулизмом

Ели консервированные грибы: на Буковине мать и сын попали в больницу с ботулизмом

Сейчас оба больных пациента находятся в инфекционном отделении больницы.

В Черновицкой области у матери и ее сына подтвердили бутулизм. 51-летняя женщина и 18-летний парень после употребления консервированных грибов домашнего приготовления попали в больницу с отравлением.

Также читайте Съела домашней консервы из свинины: в Житомирской области женщину госпитализировали с ботулизмом

Об этом сообщает информагентство АСС со ссылкой на врача Черновицкого областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Владимира Приймака.

51-летняя женщина из села Усть-Путила попала в больницу в состоянии средней тяжести, ей ввели противоботулиническую сыворотку и сегодня ее состояние улучшилось. У ее 18-летнего сына была легкая степень отравления.

Сейчас оба больных пациента в стабильном состоянии находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

Отметим, что ботулизм – острое токсико-инфекционное заболевание. По словам специалистов ботулотоксин в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи поэтому, чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать потребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства;

если не уверены, что продукты хранили и транспортировали должным образом;

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Напомним, в Житомирской области женщину госпитализировали с ботулизмом после употребления домашней консервы из свинины.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку