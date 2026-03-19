Ели куриные нагетсы, пиццу, бургеры: в Николаеве дети массово отравились в развлекательном центре

Отравление детей в Николаеве / © Андрей Небитов

В Николаеве дети заболели острой кишечной инфекцией, вероятно после посещения одного из развлекательных детских центров.

Об этом сообщила полиция Николаевской области.



Сообщения о происшествии правоохранители отделения полиции №2 Николаевского районного управления полиции зарегистрировали в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.



Как выяснили полицейские, по состоянию на вечер 18 марта в медицинское учреждение обратились семеро детей.

Специалисты проводят санитарно эпидемиологические и лабораторные обследования.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят проверку, по результатам которой будет предоставлена правовая квалификация.

«Ели куриные наггетсы, пиццу, бургеры»

Окружная прокуратура Николаева начала досудебное расследование по факту отравления детей в одном из развлекательных заведений областного центра.

Как сообщили в пресс-службе, предварительно установлено, что в заведении дети употребляли пищу — куриные наггетсы, пиццу, бургеры.

В настоящее время в медицинское учреждение обратились семеро детей, двое из которых госпитализированы с признаками острого кишечного заболевания.

«Сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 УК Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», — отметил руководитель окружной прокуратуры Григорий Зинич.

Напомним, в Николаеве 18 марта зафиксированы случаи кишечной инфекции среди детей. Первоначально было зарегистрировано четыре случая заболевания.