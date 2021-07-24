Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Ели вяленую рыбу: в Запорожье от ботулизма скончалась женщина, ее муж в тяжелом состоянии

Ели вяленую рыбу: в Запорожье от ботулизма скончалась женщина, ее муж в тяжелом состоянии

pixabay.com

За жизнь женщины медики боролись почти месяц.

В Запорожье умерла женщина после того, как она полакомилась вяленой рыбой. Ее муж находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает местный телеканал ALEX.

Известно, что семейная пара купила вяленого леща в одном из супермаркетов города. Пострадавшие заболели ботулизмом. Семейную пару медики спасали почти месяц, однако женщина умерла.

В Госпродспоживслужбе нашли производителя рыбы. Продолжается расследование трагедии.

Напомним, в Черниговской области от ботулизма умер мужчина.

На Прикарпатье зафиксировали два случая ботулизма

На Прикарпатье зафиксировали два случая ботулизма