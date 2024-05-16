Элитная недвижимость в Дубае: среди владельцев – действующие украинские чиновники

Несмотря на требования антикоррупционного законодательства, чиновники не декларируют зарубежное имущество в ОАЭ.

В Дубае, крупнейшем городе ОАЭ, действующие украинские чиновники из Кабинета министров, оборонного предприятия и КГГА владеют элитной недвижимостью, но замалчивают это несмотря на требования антикоррупционного законодательства.

Это выяснили в рамках международного проекта Dubai Unlocked журналисты проекта Радио Свобода "Схемы".

Чиновник Кабмина Виталий Кобош

Директор департамента гуманитарной и социальной политики Кабинета министров Украины Виталий Коблош имеет свой интерес в отеле Wyndham Dubai Marina – небоскребе, из которого отрывается пейзаж на район, который местные называют жемчужиной Дубая.

В 2018 году его жена Наталья приобрела у Wyndham Dubai Marina один из самых больших номеров. В декларациях правительственного чиновника об этом не упомянуто, хотя сам Коблош в 2020 году вошел в группу по оценке коррупционных рисков Кабинета министров Украины.

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"Схемы" нашли информацию о квартире жены Коблоша среди данных о владельцах недвижимости в дубайской утечке. Данные свидетельствуют, что жене Коблоша этот гостиничный номер обошелся более чем в $331 000.

На вопрос "Схем" чиновник заявил: о зарубежной недвижимости жены ничего не знает. "Первый раз об этом слышу, это что-то непонятное мне", — сказал Коблош.

За недекларирование имущества стоимостью свыше $331 000 (согласно курсу на конец прошлого года – это 12,5 миллиона гривен) Коблошу может угрожать уголовная ответственность, считает Вадим Валько, юрист Центра противодействия коррупции.

Официальная трудовая биография Коблоша на сайте Кабмина начинается с 2014 года после революции достоинства.

Как узнали "Схемы", раньше он работал на пророссийских политиках. В частности, в 2005-2006 годах Коблош был штатным помощником депутата от Партии регионов Владимира Сивковича, которого теперь обвиняют в государственной измене.

Чиновник оборонпрома Виктор Перепелица

В 2014 году супруга руководителя бюро управления материально-технического обеспечения научно-производственного комплекса "Искра" Виктора Перепелицы приобрела апартаменты в Дубае 20 февраля 2014 года. В это время, когда на Майдане происходили кровавые расстре лы участников Революции достоинства.

Предприятие, на котором работает Виктор Перепелица, производит технику в области радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Предприятие входит в государственный "Укроборонпром".

Согласно утечке данных, которые получили "Схемы", за дубайскую недвижимость его жена Ирина Перепелица заплатила $430 000.

С 2016 года чиновник ни в одной декларации не упомянул о зарубежном имуществе жены площадью 84 квадратных метра.

Согласно утечке транзакций, апартаменты с 2018 года еще и сдаются в аренду и приносят прибыль. С тех пор сумма дохода составила более $154 000, которые Перепелица также не задекларировал.

"Недвижимость моей жены? Я о ней ничего не знаю", – сказал Перепелица в ответ на вопрос "Схем".

Киевский коммунальщик Дмитрий Рахматуллин

Рядом с островом Джебель Али на побережье Дубая в 2009 году купил недвижимость Дмитрий Рахматуллин. В настоящее время он исполняет обязанности директора коммунального автотранспортного предприятия столичной мэрии, которое неформально называют "гараж КГГА".

В дубайском реестре указаны права собственности Рахматуллина на 16 квартир в небоскребе Ferretti Luxury Beach Residence совокупной площадью 2,255 квадратных метров. Согласно данным транзакций, попавших к журналистам проекта Dubai Unlocked, эти за эти квартиры Рахматуллин заплатил $14,5 миллионов.

Впрочем, с 2009 года здание так и не построили. Но ни в одной из деклараций за последние три года, которые подал Рахматуллин, нет упоминаний о его дубайских активах: ни в разделе "объекты незавершенного строительства", ни в разделе "ценные бумаги", ни в разделе "финансовые обязательства перед декларантом".

В ответ на запрос "Схем" Рахматуллин сказал, что в тот период, когда совершал покупку, работал в арабо-африканском регионе на частные компании как руководитель.

Он также отметил, что больше не владеет шестнадцатью квартирами в Дубае и у него отсутствуют объекты незавершенного строительства или инвестиции, подлежащие декларированию.

Напомним, ранее журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" нашли элитную недвижимость в Дубае (ОАЭ), принадлежащую родственникам бывших украинских чиновников, нардепов, судей и прокуроров.

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