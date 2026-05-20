Элитный автопарк и более 22 млн грн: как обогатились топ-чиновники Нацполиции на порномоделях (фото)
Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции, которых подозревают в создании прикрытия для порностудий, изъят элитный автопарк из шести автомобилей, а также наличные в разных валютах на общую сумму более 22,6 млн грн.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Кроме того, у подозреваемых изъято 5 швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны.
Сейчас объявлено подозрение 5 участникам схемы. Все они задержаны.
Водителя автохозяйства ГУ «Центр обслуживания подразделений МВД», который выступал посредником, подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Речь идет о подстрекательстве и пособничестве в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения в интересах третьих лиц, в том числе повторно и по предварительному сговору группой лиц.
Действия начальника ГУНП в Ивано-Франковской области, его заместителя, а также первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области и заместителя начальника ГУНП в Житомирской области, квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах третьих лиц действий с использованием служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц).
Готовятся ходатайства в суд об избрании подозреваемым мер пресечения.
Напомним, ранее сообщалось о разоблачении масштабной коррупционной схемы, которую организовали высокопоставленные чиновники Нацполиции.
По информации следствия, руководители территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могли способствовать беспрепятственной деятельности сети порностудий, в которых незаконно изготавливали и распространяли через Интернет видеоконтент эротического и порнографического характера.