Элитный дом президента "Энергоатома" Котина под Киевом исчез из его декларации – нардеп

Журналисты "Схем" недавно обнаружили, что 70-летняя теща руководителя госкомпании "Энергоатом" Петра Котина приобрела под Киевом дом и землю почти за 7 млн гривен. По подсчетам журналистов, официальных доходов тещи Котина, чтобы заплатить за всю эту недвижимость в Киевской области, не хватило бы. Президент "Энергоатома" признал, что "посещает" этот дом.

Как рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, дом исчез из декларации Петра Котина за 2023 год. По декларации, семья скромно живет в квартире жены.

"Надеюсь, НАПК и НАБУ заинтересуются этим кейсом, который пока очень похож на недостоверное декларирование. Может, заодно и проверят, почему возможность покупать элитное жилье у тещи Котина появилась сразу после его назначения", — отметил нардеп.

Напомним, суд взял под стражу министра Сольского, подозреваемого в завладении государственной землей.

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