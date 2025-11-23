Елочные украшения "Пять колосков" вызвали возмущение из-за символа Голодомора

Елочное украшение "Пять колосков"

За несколько дней до Дня памяти жертв Голодомора украинский бренд BEVZA представил елочные игрушки под названием «Пять колосков пшеницы». Производители не скрывают, что это «праздничное украшение» связано с репрессивным советским законом времен Голодомора 1932-1933 годов, по которому «горсть зерна могла стать причиной преследования».

Релиз товара, представленный на странице бренда в Instagram, вызвал волну негативных комментариев.

«Колосок в 1930-х годах был не декоративным мотивом, а маркером выживания, за владение которым человека могли репрессировать. Перенос этого символа в сферу праздничного декора создает семантический диссонанс между его исторической функцией и современной коммерческой интерпретацией», — отметил один из комментаторов.

«Мой прадедушка был осужден и отправлен в Сибирь по этому закону, люди умирали из-за этого, а вы предлагаете это как елочную игрушку? Вы здравый смысл потеряли?» — пишет еще один комментатор.

«Что следующее? Украшение в форме разбомбленной многоэтажки?» — возмущаются другая комментаторка.

Одна из пользовательниц соцсети так описала возможный диалог с ребенком в семье, где елку будут «украшать» такие игрушки:

«- Мама, а что за украшения на нашей елке?

- А это колоски, за которые убивали, такой был закон о пяти колосках. Твоя прабабушка, кстати, единственная выжила, ее семья опухла от голода и умерла, а соседи ели своих детей. Вот кстати тебе плейстейшн, с Рождеством!».

На ситуацию отреагировала директор Музея Голодомора Леся Гасиджак.

«Люди добрые, что с вами? Неужели вы живете настолько в другой реальности? Неужели вы хотя бы рамочно не знаете основу основ — историю этой страны в которой живете, и неужели словосочетание „5 колосков“ не проявляется устойчивым образом в ваших головах? Вы действительно повесите это на елку?» — возмутилась она.

Основательница бренда BEVZA Светлана Бевза в ответ заявила,что эти елочные украшения — это «память о том, что прошли предыдущие поколения и популяризация украинского культурного наследия».

«С уважением я ознакомилась со всеми комментариями. Колосок мы создаем с 2018 года. Смысл, вложенный в создание данных украшений — это прежде всего уважение силе выживания украинского народа, память о каждом украинце, кто не встретит больше Рождество, напоминание о том, через что прошли предыдущие поколения, и какую цену мы платим сейчас ради рождественских елок, ради сохранения украинских символов. И колоски — одни из символов этой борьбы», — отметила она.

Бизнесвумен заверила, что бренд «продолжит свою миссию пропаганды украинской культуры и истории за рубежом».

