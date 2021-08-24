Эмблемы, флаг и потоки ветра: в Николаеве в честь Дня Независимости открыли парусную регату (фото)

Участие в ней приняли воспитанники детско-юношеских спортивных школ.
В Николаеве в честь Дня Независимости Украины открыли парусную регату "Под парусами независимости".
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской обладминистрации.
Соревнования прошли среди яхт класса "Оптимист". Участие в них приняли представители всех детско-юношеских спортивных школ, находящихся в Николаеве. На каждой из яхт была эмблема, приуроченная к 30-летию Независимости, а также установлен флаг Украины.
"30 лет — это только начало. Мы будем работать и дальше. Всем желаю успехов, хорошего настроения, радуйтесь вместе с нами и наслаждайтесь праздником", — подчеркнул глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.
Уже после того, как парусная регата состоялась, победителям соревнований, а также участникам вручили памятные награды.
Напомним, что в Днепре по центральным улицам города во время шествия пронесли огромный флаг Украины.