Эмблемы, флаг и потоки ветра: в Николаеве в честь Дня Независимости открыли парусную регату (фото)

Эмблемы, флаг и потоки ветра: в Николаеве в честь Дня Независимости открыли парусную регату (фото)

Участие в ней приняли воспитанники детско-юношеских спортивных школ.

В Николаеве в честь Дня Независимости Украины открыли парусную регату "Под парусами независимости".

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской обладминистрации.

Соревнования прошли среди яхт класса "Оптимист". Участие в них приняли представители всех детско-юношеских спортивных школ, находящихся в Николаеве. На каждой из яхт была эмблема, приуроченная к 30-летию Независимости, а также установлен флаг Украины.

"30 лет — это только начало. Мы будем работать и дальше. Всем желаю успехов, хорошего настроения, радуйтесь вместе с нами и наслаждайтесь праздником", — подчеркнул глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

Николаевская ОГА

Уже после того, как парусная регата состоялась, победителям соревнований, а также участникам вручили памятные награды.

Напомним, что в Днепре по центральным улицам города во время шествия пронесли огромный флаг Украины.

Военный парад ко Дню Независимости завершился пронесением сине-желтого флага истребителями "МиГ-29"

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