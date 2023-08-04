"Эмоции возобладали": Климкин прокомментировал дипломатический скандал между Украиной и Польшей

Откровенный, даже жесткий разговор между Украиной и Польшей намного полезнее официальных и формальных шагов, которые вредят обеим странам.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“Отношения с Польшей у нас нормальные, иногда приходят эмоциональные волны. Эти волны действительно естественны: мы в состоянии войны, у нас эмоции выглядят как обнаженные нервы. У поляков своя борьба, но, конечно, ее сравнить с нашей. Однако близится избирательная кампания. Есть свои нюансы”, – отметил Климкин.

Он не считает, что у Украины есть проблемы в отношениях с поляками: «Историю с тем, что мы вызываем послов, я не понимаю, и она мне не нравится. На самом деле, я за то, чтобы говорить в глаза очень откровенно, иногда жестко. Когда мы выясняем отношения каким-то официальным путем, в Кремле начинают нас насмехаться и говорить, что мы хотели создать новый восточный фланг НАТО, а теперь даже на уровне МИД не можем найти общий язык”.

Поэтому Климкин считает, что в этой истории нужно поставить точку и спокойно, солидарно и ответственно работать: «Я очень хочу, чтобы мы двигались успешно вперед, у нас для этого все есть. Мы понимаем менталитет друг друга. Можно поговорить очень откровенно, но по-дружески. У каждого из нас есть друзья и не всегда бывает безоблачно. Но искренность всегда ценится. Но таскать послов в МИД, чтобы снова над нами смеялись… Я считаю, что это странная история, которую нужно закрыть”.

Эксминистр заметил, что у нас еще будут непростые моменты: “Я гарантирую, что когда мы будем вести переговоры о вступлении в ЕС, все наши обсуждения с поляками будут идти очень не просто, это будет эмоционально и нервно. Так или мы относимся друг к другу как к друзьям и союзникам, или начинаем чем-то меряться. Такое есть и в украинском, и в польском характере.

Формальных вещей я не понимаю, а эмоции понимаю. Но на то мы и люди, которыми все вдохновляются, чтобы относиться к этому ответственно», — резюмировал Климкин.

Дипломатический скандал с Польшей

Напомним, ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий был вызван в Министерство иностранных дел в Киеве. Поводом для этого стали высказывания руководителя офиса по вопросам международной поддержки в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача по поводу "неблагодарности Украины за помощь Польше".

После этого на дипломатический скандал отреагировал президент Зеленский. Он заявил, что политика иногда пытается быть выше единства народов в их стремлении отстоять свою свободу.

"Украина сражается за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", – сказал тогда Зеленский.

Однако, несмотря на это, в Польше продолжили звучать заявления, что отношения с Украиной "в последнее время, не является лучшим". Причиной называют высказывания представителей украинской власти.

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