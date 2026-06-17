Ему навсегда 23: которым помнят штурмана Богдана Бабенко, погибшего в Хмельницкой области

Авиакатастрофа в Хмельницкий / © Офис Генерального прокурора

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В Хмельницкой области в результате падения фронтового бомбардировщика Су-24М погиб 23-летний штурман Богдан Бабенко, родом из Богодуховской общины Харьковской области. Молодой офицер уверенно шел к своей цели защищать страну, избрав путь военного еще в юности.

Воспоминаниями о том, каким при жизни был погибший защитник, поделилась его первая учительница начальных классов Богодуховского лицея №3 Наталья Бобрик, пишет «Суспільне Харків».

По словам педагога, Бабенко начал обучение в лицее в 2009 году. С самого начала он зарекомендовал себя как искренний и открытый человек, пользовавшийся уважением среди одноклассников и преподавателей.

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«Он учился у нас с первого класса — это был набор 2008-2009 год, они пошли в первый класс. Был очень дружелюбный класс, я их очень любила. Богдан был очень светлым, добрым ребёнком. Он всегда улыбался. И у меня он остался в памяти улыбающимся ребенком», — вспоминает педагог.

Богдан Бабенко

Наталья Бобрик добавляет, что будущий офицер уделял большое внимание физической подготовке. Парень активно занимался единоборствами, в том числе посещал секцию тхэквондо и в целом в совершенстве развивался в спорте.

«Также он был верным другом, всегда готов прийти на помощь. Был душой класса, с большим сердцем он был — его все любили, и учителя любили, и ученики”- сказала учительница.

Каков был путь к военной авиации

Мечта о полетах появилась у Богдана еще в школьные годы. После окончания 9 класса юноша решил связать свою жизнь с защитой украинского неба, поэтому поступил в военный лицей. Следующим шагом стало успешное обучение в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

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Богдан Бабенко

«Он очень хотел, он считал, что это красиво стать летчиком. Поэтому он был целеустремлен, смел, уверен в себе. Он очень изменился, стал более уверенным, подтянулся. Но вот эта его улыбка, на всю жизнь я запомню, что он такой добрый, искренний», — рассказала Бобрик.

Авиакатастрофа в Хмельницкой области — последние новости

Напомним, военный самолет Су-24М подвергся авиакатастрофе вечером 16 июня 2026 года во время выполнения полета по боевому распоряжению. Все обстоятельства и технические причины трагедии устанавливают следователи Государственного бюро расследований.

Также в результате авиакатастрофы погиб майор Загорулько Богдан Григорьевич. После начала полномасштабной войны Богдан Загорулько имел возможность выехать за границу, однако решил мобилизоваться в армию и защищать украинское небо. За штурвалом Су-24М майор защищал Украину.

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