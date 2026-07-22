«Ему не позавидуешь»: военный сделал тревожный прогноз для нового главнокомандующего ВСУ

Михаил Драпатый / © скриншот с видео

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Генерал-майору Михаилу Драпатому будет непросто в должности нового главнокомандующего ВСУ, а его дальнейший успех будет в значительной степени зависеть от людей, которых он привлечет в свою команду.

Такое мнение высказал старший лейтенант ВСУ по псевдо «Алекс».

По его словам, Драпатый возглавляет украинское войско в сложный период — как из-за ситуации на фронте, так и из-за высокого уровня общественного напряжения.

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«Помимо тяжелого положения в армии и на фронте, новый ГК вступает в должность в период большого социального напряжения, а точнее — его выворачивание из всех щелей, поэтому в обществе оценивать действия Драпатого будут максимально внимательно, строго и критически, постоянно сравнивая с предыдущим ГК, даже там, где это будет максимально недочет.

Он подчеркнул, что главнокомандующему придется учитывать не только военные, но и общественно-политические аспекты своей работы.

«Такие должностные лица должны понимать, что их роль имеет не только военное, но и политическое значение, поэтому полностью забить болт на социальную составляющую не получится, потому что мы дошли до того, до чего дошли», — написал «Алекс».

По словам старшего лейтенанта, любому человеку нужно время, чтобы адаптироваться к новой должности, однако в случае Драпатого такого времени будет мало.

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«Безусловно, как и любому человеку, вступающему на новую должность, ему нужно время, чтобы „раздупиться“, но его у него будет мало, как и права на ошибку, — именно поэтому я тоже радуюсь господину генерал-майору, но и очень ему не завидую», — отметил он.

В заключение военный добавил, что наибольшие надежды возлагает на будущую команду нового главнокомандующего и правильное направление ее работы.

«Из-за этого пока больше рассчитываю именно на состав его команды и правильный вектор работы. Надеюсь на лучшее», — подытожил «Алекс».

Ранее сообщалось, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины стал 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый.

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Мы ранее информировали, что российские захватчики будут прилагать значительные усилия, чтобы максимально дискредитировать нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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