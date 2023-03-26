"Ему страшно": Подоляк о заявлении Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси

Намерение России разместить в Беларуси ядерное оружие означает, что Владимир Путин проигрывает.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Путин (Рф) очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать тактикой. И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. В нарушение договора о нераспространении ядерной..." — написал он.

Напомним, Путин заявил о планах по завершению строительства хранилища для ядерного оружия в РБ. По словам Путина, Россия помогла белорусам переоборудовать самолеты и передала им ракеты "Искандеры". В частности, 10 типов авиации готовы к применению тактического вооружения.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Беларуси наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и научим военных, как США в Европе", — отметил диктатор.

Путин признался, что самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко давно задает вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на территории страны. Одним из аргументов этого является то, что "США давно размещает ее в ряде стран".

Последнее ядерное оружие, размещенное еще при Советском Союзе, было вывезено из Беларуси в Россию в 1996 году.

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