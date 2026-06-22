Умер бывший народный депутат Украины и ликвидатор ЧАЭС

Умер Александр Рябека

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Украинский политик, общественный деятель и народный депутат Украины 5-6 созывов Александр Рябека умер. Бывший парламентарий отошел в вечность в воскресенье, 21 июня.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Умер народный депутат Александр Рябека

Александр Рябека избирался в Верховную Раду Украины V и VI созывов. За свою каденцию он активно занимался антикоррупционной деятельностью и защитой прав украинцев.

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«В Парламенте он работал главой подкомитета по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Являлся участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — отмечается в сообщении Верховной Рады.

Коллеги, близкие и общественность вспоминают его как профессионала, посвятившего жизнь служению государству и преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.

В Верховной Раде выразили искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Александра Рябеку.

На смерть политика отреагировала Юлия Тимошенко:

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«На 67 году жизни отошел в мир иной мой коллега, бывший депутат от „Батьківщини“ Александр Рябека. Александру Григорьевичу всегда было мало работы, он не умел быть безразличным, всем занимался и за все переживал. Работал и работал. Бывший военный, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, учитель и преподаватель. Очень порядочный и честный человек. Человек, точно знавший, что такое достоинство и честь».

Что известно об Александре Рябеке

Александр Рябека был народным депутатом Украины V и VI созывов, полковником в отставке, участником ликвидации аварии на ЧАЭС и боевых действий. Специализировался по вопросам национальной безопасности, борьбы с коррупцией и евроинтеграции.

Родился 26 ноября 1959 в городе Овруч Житомирской области, там же окончил школу. В 1980 году окончил Каменец-Подольское Высшее военное инженерное командное училище по специальности инженер-механик.

Позже завершил обучение на Высших курсах военной контрразведки и окончил Высшую школу органов государственной безопасности.

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Во взрослом возрасте политик посвятил себя науке, защитив две диссертации в Национальном педагогическом университете имени Н. П. Драгоманова: в 2011 стал кандидатом политических наук, а в 2017 — доктором философских наук.

С 1976 по 1984 год проходил службу в Вооруженных силах СССР на территории Прикарпатского и Белорусского военных округов. В течение следующих 12 лет работал в органах госбезопасности, в том числе в Забайкальском военном округе. Занимал руководящие должности в спецподразделениях Службы безопасности Украины. В середине 1990-х выполнял спецзадачи в составе миротворческих сил ООН на территории бывшей Югославии. Имел воинское звание полковника.

С 2006 года начал политическую деятельность, став членом ВО «Батьківщина». В течение 2008-2010 гг. объединял депутатскую работу с обязанностями советника премьер-министра Украины на общественных началах. Позже работал внештатным советником заместителя Председателя Верховной Рады.

Александр Рябека являлся активным участником чернобыльского и антикоррупционного общественных движений. У Александра остались жена и пятеро детей, трое из которых несовершеннолетние.

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За годы службы и государственной деятельности Александра отметили ряд наград:

Орден «За заслуги» III степени (2004) и II степени (2009);

Медаль «За боевые заслуги» (1981);

Нагрудный знак «За разминирование» (1981);

Медаль «Защитнику Отечества» (1999);

Отличие президента Украины «Именное огнестрельное оружие» (2001);

Почетные грамоты Верховной Рады (2004 г.) и Кабинета Министров Украины (2009 г.).

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