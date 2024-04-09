Энергетическая безопасность в Украине: что правительство планирует создать до следующей зимы

Вместо больших уязвимых к атакам электростанций планируется создать десятки малых рассредоточенных объектов.
В Украине сегодня, 9 апреля, на заседании правительства обсуждалась энергетическая безопасность. До следующей зимы планируется минимизировать риски для энергосектора.
Об этом на своей странице в соцсети написал премьер Денис Шмыгаль.
“Наша задача – до следующей зимы минимизировать риски для энергосектора. Сделать так, чтобы у украинцев дома было светло и тепло, а предприятия работали бесперебойно”, отметил Денис Шмыгаль.
В первую очередь, по словам премьера, планируется ремонт и привлечение помощи от партнеров. Большие надежды правительство возлагает на Фонд поддержки энергетики Украины, куда наши международные партнеры внесли вклад на более чем 405 миллионов евро.
Второе направление – децентрализация нашей генерации. Вместо больших уязвимых к атакам электростанций нужно десятки малых рассредоточенных объектов.
“Развертываем сеть когенерационных установок, которые поддержат работу критической инфраструктуры общин. Третье направление – это усиление нашей ПВО. Здесь также обращаемся за помощью к партнерам. Сейчас это приоритет всей нашей команды”, — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, что Шмыгаль заявил, что Украина стремится закрыть для россиян и белорусов небо над ЕС.
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