Энергетическая безопасность в Украине: что правительство планирует создать до следующей зимы

В Украине сегодня, 9 апреля, на заседании правительства обсуждалась энергетическая безопасность. До следующей зимы планируется минимизировать риски для энергосектора.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер Денис Шмыгаль.

“Наша задача – до следующей зимы минимизировать риски для энергосектора. Сделать так, чтобы у украинцев дома было светло и тепло, а предприятия работали бесперебойно”, отметил Денис Шмыгаль.

В первую очередь, по словам премьера, планируется ремонт и привлечение помощи от партнеров. Большие надежды правительство возлагает на Фонд поддержки энергетики Украины, куда наши международные партнеры внесли вклад на более чем 405 миллионов евро.

Второе направление – децентрализация нашей генерации. Вместо больших уязвимых к атакам электростанций нужно десятки малых рассредоточенных объектов.

“Развертываем сеть когенерационных установок, которые поддержат работу критической инфраструктуры общин. Третье направление – это усиление нашей ПВО. Здесь также обращаемся за помощью к партнерам. Сейчас это приоритет всей нашей команды”, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что Шмыгаль заявил, что Украина стремится закрыть для россиян и белорусов небо над ЕС.

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