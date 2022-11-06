Энергетическая система Украины серьезно поражена: эксперт рассказал, удастся ли перезимовать в тепле

Украинцам нужно готовиться к более длительным ограничениям энергетики зимой.

Об этом в эфире телемарафона предупредил бывший министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

"Нам нужно готовиться к более длительным ограничениям нашей энергетической инфраструктуры. Но с каждым таким ударом у нас будет и определенный опыт, и усиление нашей ПВО, и видим, какой сценарий готовит враг. Поэтому мы тоже готовимся к такой ситуации. Наши энергетики работают сегодня на высшей пределы своих возможностей. Создаются фонды и мероприятия, чтобы мы могли пройти зиму, но с серьезными ограничениями", — отметил Продан.

Накануне сообщалось, что в Киеве и семи областях продолжаются отключения света. Ограничения потребления электроэнергии необходимы для уменьшения нагрузки на электросети.

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