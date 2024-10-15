Энергетическая ставка: Зеленский рассказал о подготовке к зиме

Речь идет прежде всего о защите энергетической инфраструктуры.

На энергетической ставке основное внимание уделялось комплексной подготовке к зиме. Были доклады всех задействованных в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", — подчеркнул украинский лидер.

Министерство внутренних дел представило план мер реагирования на обстрелы и оперативное возобновление повреждений. Продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен представить свой План победы лидерам стран-союзников на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

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