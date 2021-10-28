Энергетическая война: Россия прекращает поставки угля, используемого украинскими ТЭС

С 1 ноября из Российской Федерации не будет поступать уголь марки А (антрацит) и П (постное).

Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Об этом сообщил глава парламентского комитета энергетики и ЖКУ Андрей Герус в своем Telegram-канале,

По его словам, ранее такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.

Как отметил Андрей Герус, такие действия РФ похожи на ту "энергетическую войну", которая происходила осенью 2014 года.

Как известно, тепловые электростанции (ТЭС) производят более 35% электроэнергии. В Украине работает 12 ТЭС, из них 5 используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.

Напомним, ранее оператор НЭК "Укрэнерго" провел аукцион на доступную мощность для импорта электроэнергии из России в ноябре в размере 2200 МВт.

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