Энергетический фронт: где в Украине самая сложная ситуация со светом 15 января

Наиболее критическая ситуация сейчас зафиксирована в столичном регионе / © Associated Press

В Украине продолжают действовать графики отключения света. Самая сложная сейчас ситуация в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью», — отметили в ведомстве.

Ситуация в Киеве и области

В столичном регионе действуют сетевые ограничения, в результате чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Одесская область

Сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак врага.

«Из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий», — добавили в Минэнерго.

Днепропетровская область

По команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения на Днепропетровщине.

Прифронтовые территории

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители у прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

Напомним, в течение этой недели в Киеве будут оставаться жесткие отключения света, в том числе еще и потому, что сильные морозы увеличивают потребление электроэнергии. Без отопления остаются около полутысячи многоэтажек.