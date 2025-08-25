Энергетический коллапс: эксперт назвал регионы, которые могут встретить зиму без отопления

Отопление.

В настоящее время существует риск, что в некоторых регионах Украины зимой не будет отопления. Причина — непрекращающиеся обстрелы и повреждение инфраструктуры.

Об этом рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "КИЕВ24".

"‎Особенно это касается прифронтовых регионов. Там постоянные обстрелы объектов энергетики. Также сложная ситуация в Кривом Роге, потому что россияне очень сильно обстреливали этот город и в целом регион. Харьковский регион тоже достаточно проблемный, Одесский", — сообщил специалист.

Он отметил, что основным источником теплообеспечения в Украине является природный газ и частично уголь. По словам Омельченко, в настоящее время удалось накопить 2,6 млн тонн угля, а в подземных хранилищах — около 11 млрд кубометров газа. Эксперт добавил, что из-за постоянных обстрелов у Украины должен быть определенный запас газа.

"Для гарантии нормального прохождения отопительного сезона должно быть где-то 14,5 млрд кубометров газа", — говорит Омельченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия пытается сорвать подготовку к зиме, наносит удары по энергетике. По его словам, это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа.

Напомним, министр энергетики Светлана Гринчук ранее подчеркнула, что Украина готовится к отопительному сезону 2025-2026. По ее словам, если ориентироваться на нужды прошлого года, то Украине хватило закупленных запасов. Кроме того, чиновница обещает, что государство и дальше будет наращивать собственную добычу природного газа. Это тоже один из приоритетов.