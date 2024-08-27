Энергетический кризис приближается: украинцев предупреждают о тяжелой зиме

Украина готовится к проблемной зиме, во время которой возможны кризисные ситуации и многодневные отключения электроэнергии.

Об этом в эфире 24 Канала заявил эксперт Института энергетической стратегии Юрий Корольчук.

Он подчеркнул, что энергетическая ситуация в стране будет зависеть от нескольких ключевых факторов, включая работу атомных электростанций (АЭС), состояние отремонтированных блоков тепловых электростанций (ТЭС), гидроэлектростанций (ГЭС) и возможные повторные ракетные удары со стороны России.

Корольчук отметил, что высоковольтные подстанции, которыми занимается "Укрэнерго", играют критическую роль в обеспечении стабильного энергоснабжения, как и все другие энергетические объекты, даже такие маленькие, как Киевская ГЭС.

"Вероятнее, что будет кризис и он будет определяться в первую очередь погодными условиями. Прошлая зима ввела нас в заблуждение, когда не было отключений, и Укрэнерго также выходило и "показывало свои мышцы", говоря, что энергетики все отремонтировали", – сказал Корольчук.

По его словам, это было заблуждением, потому что просто теплая зима позволила подстанциям не выходить на полную мощность, ведь не было нужды в этом.

"Мы в известной степени поверили, что все отремонтировали, но объективно говоря – нет, не было средств, оборудования. Провести полный объем работ невозможно было бы ни за 2023-й, ни за 2024 год, это занимает длительный период", – объяснил эксперт.

Корольчук призвал украинцев быть готовыми к тому, что электроэнергии не будет в лучшем случае 12 часов в сутки, и это будут периоды активной жизни граждан: утренний, дневной, вечерний. Ночью электроэнергии будет больше.

"Конечно, людей призывают свои активные действия перенести на ночное время, но это невозможно. Ситуация будет сложной, я сомневался, что прошедшая зима будет теплой, это очень редко бывает, чтобы два сезона были такими теплыми, так что не думаю, что и третья зима будет такой", – прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк заявил, что если температура воздуха в Украине зимой снизится до -10°C, отключения света могут продолжаться до 8 часов в сутки.

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