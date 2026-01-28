Энергетический марафон: в СНБО призывали готовиться к отключениям даже летом

Почему украинцам придется привыкать к отключениям на длительное время

Графики ограничений электроэнергии с украинцами надолго — независимо от того, будут ли продолжаться ракетные обстрелы. И, скорей всего, отключения света будут даже летом.

Об этом в комментарии Новости.LIVE заявила советница секретаря СНБО по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий.

«Любые графики ограничений с нами уже надолго. В любой ситуации. Даже если не будет бомб, ракетно-бомбовых ударов, они уже с нами надолго, на достаточно продолжительное время. Есть надежда, что энергетики будут работать, они получат деньги и получат оборудование, будут с этим работать», — говорит Бабий.

Она предупреждает, что украинцев ждет и непростое лето с электричеством.

«Когда у нас будет больше солнца, у нас будет дефицит пика, и нам нужно к этому привыкать. Нам нужно к этому готовиться и настраивать себя на марафон», — посоветовала советница секретаря СНБО.

Бабий напомнила, что у украинцев уже есть опыт позапрошлого года, когда была жара и были отключения света. Что касается нынешней ситуации, то действительно есть очень большие морозы и отсутствие тепла. Однако она уверяет, что полностью уберечь объекты энергетики от ударов невозможно.

«Мы должны понимать одно, что мы могли подготовиться лучше. Но подготовиться лучше к тем массовым атакам, которые сейчас произошли — ракетным, шахедным, беспрецедентным — практически невозможно. Ни одна страна мира не могла бы противостоять и не устояла бы после истории, которую сейчас проходит Украина», — подытожила Ольга Бабий.

