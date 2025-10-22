Энергетический раскол: удастся ли России отсоединить Левобережную Украину от света

Действительно ли Россия хочет отрезать Левобережье от света? / © ТСН.ua

Российские войска вторую атаку подряд пытаются выбить гидроэнергетику Украины, в частности Кременчугскую ГЭС и другие объекты.

Об этом заявил Сергей Нагорняк — глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики — в комментарии «Телеграфу».

«Каждый процент очень важно для энергосистемы, и даже 5-8% очень важны. Гидроэнергетика — это балансирующая группа, и для нас важно, чтобы она работала», — подчеркнул он.

Нагорняк признал, что предыдущая массированная атака несколько недель назад также была направлена именно на гидроэнергетику. В прошлом обошлось минимальными потерями, но атака 22 октября оказалась более болезненной.

«Россияне бьют по подстанциям, бьют по дамбе, по заслонкам. Сейчас энергетики оценивают степень поражений и что можно сделать», — рассказывает Нагорняк.

Действительно ли РФ хочет «отсоединить» Левобережную Украину от энергетики

Нардеп прокомментировал, что почти все последние прилеты зафиксированы на левом берегу Днепра. По мнению депутата, российские удары по украинским ГЭС направлены не на конкретный регион или город, а на общую ситуацию в энергосистеме страны.

Однако он признал, что левобережье Украины сегодня дефицитно в вопросе электрогенерации.

«Враг это хорошо понимает и пытается выбивать гидроэлектростанции и теплоэлектростанции на левобережье. Нам действительно сложно сегодня балансировать и передавать туда в пиковые часы электрическую энергию, — объясняет он.

В то же время, в издании предупредили о новой опасной тактике РФ по ударам по энергетике — враг хочет разбалансировать энергосистемы между восточными и западными регионами страны.

Отмечается, что на левобережье Украины сосредоточена значительная часть тепловых и гидроэлектростанций. Если их уничтожить, на востоке возникнет критический дефицит электроэнергии. А на правобережье Украины, где работают атомные электростанции, может образоваться профицит — избыток электричества, который невозможно передать на восток из-за недостаточной пропускной способности сетей.

Напомним, что этой ночью россияне снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине 23 октября будут действовать графики отключения света.