ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

«Энергетический террор россии нужно остановить» – гендиректор ДТЭК Тимченко для CNBC

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал мир способствовать остановке энергетического террора России в Украине.

«Энергетический террор россии нужно остановить» – гендиректор ДТЭК Тимченко для CNBC

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

В частности, гендиректор ДТЭК рассказал, что россия не имеет значительных успехов на линии фронта, поэтому оккупанты усилили энергетический террор и прицельно бьют по энергосистеме.

Как пример городов, страдающих энергетическим террором, Тимченко рассказал о Киеве, Одессе и Днепре, где люди могут оставаться без света по 20 часов в сутки, а отопление в некоторых домах может отсутствовать неделями при температуре на улице -15-20 градусов.

«Весь мир не может просто молча наблюдать за происходящим в Украине зимой, когда люди замерзают в своих домах, и никак не реагировать на это. Трудно поверить, что весь мир не может объединиться против одного человека, одной страны, чтобы остановить этот террор внутри Европы», - подчеркнул Тимченко.

Глава ДТЭК подытожил, что обеспечение надежной защиты критической инфраструктуры будет играть решающую роль в обеспечении энергетической безопасности.

Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак РФ на украинскую энергетику сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.

Дата публикации
Количество просмотров
61
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie