Энергетический террор Украины: какие "союзники" появились у Путина зимой

Энергетический террор России / © ТСН

Зимняя непогода осложняет ситуацию в энергетической системе Украины, которая страдает от обстрелов российской террористической армии. Самыми чувствительными факторами стали метели и мокрый снег, что приводит к обрывам линий электропередачи.

Об этом заявил во время брифинга директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, именно сложные погодные условия утром 9 января вызвали отключение света в около тысячи населенных пунктов, преимущественно небольших поселках. Из-за налипания мокрого света местами оборвались линии, к которым ремонтным бригадам сложно добраться из-за снежных заносов.

Эксперт отметил, что в условиях зимней непогоды такие ремонтные работы длятся дольше, чем обычно, восстановить электроснабжение порой удается лишь через полтора-двое суток.

Другим «союзником» президента РФ Владимира Путина, который стремится энергетическим террором заставить украинцев к капитуляции, стала морозная погода, из-за которой значительно возрастает энергопотребление. При этом, как отметил Харченко, дополнительные полуочереди отключений света при таких условиях — не самая большая беда.

По словам эксперта, более серьезной проблемой морозы становятся в сочетании с длительными вражескими атаками для жителей домов с централизованным отоплением. Энергетики не могут приступить к восстановлению электроснабжения котельных, пока продолжаются обстрелы.

«Даже если повреждение незначительное и котельную можно быстро перезапустить, люди не могут работать, потому что атака продолжается», — пояснил Александр Харченко.

Он отметил, что старые дома, особенно «хрущевки» плохо сохраняют тепло, поэтому при сильных морозах уже через 6-8 часов без тепла жители начинают замерзать.

Напомним, во время резкого похолодания, которое началось в большинстве регионов Украины, энергетики призывают к рациональному потреблению электроэнергии, особенно в часы пиковых нагрузок утром и вечером.