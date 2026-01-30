- Дата публикации
«Энергетическое перемирие» и ситуация на фронте: главные новости ночи 30 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 января 2026 года:
Трамп заявил о «значительном прогрессе» в переговорах по войне в Украине Читать далее –>
Ночью в Харькове раздался взрыв Читать далее –>
Враг продвинулся в трех областях — DeepState Читать далее –>
«Энергетического перемирия» не будет, РФ использует морозы для атак — эксперт Читать дальше –>
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>