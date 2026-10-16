Энергетическое перемирие или более мощное оружие: Зеленский обратился к США из-за ударов РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина предложила ввести энергетическое перемирие и после заявлений со стороны президента США Дональда Трампа публично поддержала эту инициативу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на прессбрифинге в Брюсселе.

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По словам главы государства, если Россия не соглашается полностью прекратить удары по гражданской инфраструктуре, она должна продемонстрировать реальную готовность к деэскалации.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев с уважением и пониманием относится к потребностям и позициям международных партнеров. Однако в случае, если российские атаки на украинскую энергетику будут продолжаться, Украина должна получить от США необходимые средства защиты — в частности, дальнобойные ракеты для эффективного противодействия агрессору.

«Если Россия не соглашается на энергетическое перемирие, дайте нам ракеты», — подчеркнул президент Зеленский, обращаясь к американским партнерам.

Сейчас украинская сторона ожидает ответ и дальнейшие шаги партнеров по обеспечению безопасности критической инфраструктуры в условиях постоянной угрозы новых обстрелов.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он якобы не заинтересован в договоренностях по завершению войны. Мол, «он не тот человек, с которым нам следует иметь дело».

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Ранее мы писали о том, что лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе попросят Владимира Зеленского сдержать публичную критику Дональда Трампа, чтобы не навредить дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

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