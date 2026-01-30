Энергетическое перемирие между Украиной и РФ: прекратятся ли обстрелы

РФ уничтожает украинскую энергетику / © Associated Press

Достижение энергетического перемирия произошло после того, как Киев в минувшие выходные просил о прекращении ударов во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Об этом пишет издание The New York Times.

Издание обращает внимание, что, в отличие от ни к чему не приведших переговорах о перемирии в прошлом году, на этот раз чиновники Украины и России общаются друг с другом напрямую. Частичное прекращение огня, объявленное Трампом, может стать «ключевым испытанием нового подхода».

Самуэль Чарап, эксперт по РФ и Украине в RAND Corporation, также прокомментировал изданию энергетическое перемирие между сторонами войны. Исследователь считает, что такие действия могут быть расценены как «меры по укреплению доверия». Они могут быть необходимы для того, чтобы «продемонстрировать серьезность намерений в переговорах».

Однако это не признак того, что обстрелам пришел конец.

«Это не значит, что удары прекратятся навсегда», — сказал эксперт.

В то же время ряд предварительных заявлений американской и других сторон свидетельствуют о том, что мирные переговоры «набирают обороты».

Что предшествовало

29 января российские военные блогеры начали распространять информацию о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Спикер Путина Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Дональд Трамп заявил, что лично просил президента РФ Владимира Путина не обстреливать украинские города в течение недели во время сильных морозов. Об этом он заявил в четверг, 29 января, в Белом доме на встрече с челнами своего кабинета.

По словам Трампа, Путин согласился с этим.

«Из-за холода, экстремального холода, у них то же, что и у нас. Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев, города и села в течение недели во время этих холодов. И он согласился. И должен сказать, что это было очень приятно», — сказал Трамп.

Украина переживает одну из самых жестких зим за последние годы. С начала января температура падает ниже –15 °C, а российские атаки на энергетику оставили около миллиона человек без отопления.

Главной мишенью россиян является столица. После ночных обстрелов 24 января почти 6 000 киевских домов остались без тепла, сообщил мэр Виталий Кличко.

По состоянию на 28 января, большинству жителей возобновили теплоснабжение, но еще более 700 жилых домов — преимущественно на Троещине — без тепла.