Энергетическое перемирие / © Associated Press

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Входящие в «коалицию желающих» страны по итогам встречи в Берлине призвали Россию к энергетическому перемирию на время зимы.

Об этом говорится в заявлении от 19 ноября.

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Коалиция желающих считает, что как первый шаг к прекращению боевых действий Россия должна согласиться на энергетическое перемирие на период зимы.

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«Учитывая важность безопасного прохода и свободы судоходства в Черном море для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, они подчеркнули необходимость также договориться о перемирии, чтобы обеспечить экспорт продовольствия из этого региона», — говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры еще раз подтвердили свою непреклонную солидарность с Украиной и ее право на самооборону против российской агрессии.

Также они подтвердили свою приверженность долгосрочной и всесторонней поддержке Украины, в частности путем предоставления политической, дипломатической, военной, финансовой и гражданской помощи. В этом контексте лидеры подчеркнули, что усиление потенциала противовоздушной обороны Украины остается приоритетом.

Отмечается, что накануне зимы лидеры приложат дополнительные усилия вместе с третьими странами, чтобы обеспечить Украину дополнительными средствами противоракетной обороны.

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Отдельно они обязались усилить экономическое давление на военные действия России путем применения санкций, более широких экономических мер и жестких действий против обхода санкций.

Напомним, после заседания «коалиции желающих» зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы спокойно воспринимает идею предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора. Речь идет о механизме, сходном с принципом коллективной обороны НАТО. По его словам, американской стороне удалось добиться того, чтобы Москва согласилась рассматривать концепцию гарантий безопасности для Украины, построенную по принципу статьи 5 НАТО. В то же время, Кушнер признал, что в России к этой идее есть скепсис и недоверие.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой «гарантии безопасности как в статье 5 НАТО».

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