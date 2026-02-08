Энергетическое перемирие оказалось ловушкой: в ISW раскрыли хитрость России

РФбьет по энергетике Украины / © Associated Press

Последние массированно ракетно-дроновые удары России по Украине в феврале свидетельствуют о том, что Кремль не собирался использовать объявленный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре для деэскалации войны или реального продвижения мирных переговоров, инициированных США.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кремль согласился на краткосрочный мораторий только после того, как уже нанес значительный ущерб украинской энергетической системе.

В ISW также подчеркнули, что даже в период формального моратория российские войска не прекращали атаки на украинскую логистику и инфраструктуру.

«Таким образом, краткосрочная пауза в ударах по энергетике не стала реальной уступкой со стороны России и не свидетельствовала о готовности Кремля к настоящей деэскалации», — отметили эксперты.

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Главная цель атаки — энергетика запада Украины. Ударили по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Били по энергосети, генерации и распределительным подстанциям.

Россия наносила массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ. В результате этого атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность генерации, рассказали в Минэнерго.

Энергосистемf Украины балансируют благодаря импорту электроэнергии и отключениям света.

По команде «Укрэнерго» объем отключений увеличили. В большинстве регионов действуют аварийные отключения.

Главная причина — последствия атаки на электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.