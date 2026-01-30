"Энергетическое перемирие" под сомнением: в одной из областей призывают готовиться к разным сценариям

Отключение света.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук скептически настроен на «энергетическое перемирие», на которое якобы согласился Кремль. По крайней мере, именно это утверждает президент США Дональд Трамп.

Об этом чиновник заявил в своем телеграмм-канале.

По его словам, с оглядки на годы войны необходимости готовиться к худшим сценариям из-за ударов РФ, а также реагировать на сигналы воздушной тревоги. Ведь Россия, не получив перелома на фронте, начала давить на тыл, атакуя энергетическую инфраструктуру.

«По логике россиян, холод и тьма — это принуждение страны в целом путем террора мирных людей. Киев в этой логике является особой целью. Заморозить Киев означает давить не только на людей, но и на высшее руководство государства. Именно поэтому я скептически отношусь к „энергетическому перемирию“. Если оно будет — хорошо. Но вопрос: я вопрос. давления», — подчеркнул Лукашук.

Кроме того, он добавил, что после появления слухов о возможном «энергетическом перемирии» люди начали отменять заказы на генераторы и другое энергооборудование, о чем рассказал один предприниматель.

По словам руководителя облсовета, области работаем по плану худшего сценария: все больницы проверяют генераторы, формируют запасы топлива как минимум на 2-3 дня и готовятся к возможному блекауту.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил диктатора РФ Владимира Путина прекратить удары по Киеву и другим городам якобы «из-за экстремального холода». По его словам, такое «энергетическое перемирие» продлится неделю. Якобы Кремль согласился на это.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что о временном прекращении атак на энергетику говорили представители США, Украины и России в Абу-Даби. Впрочем, сейчас нет официальной договоренности. Он подчеркнул, что «прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было».