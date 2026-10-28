Энергетическое перемирие Трампа провалилось: Зеленский рассказал об обмене ударами между Украиной и Россией

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенное США энергетическое перемирие так и не заработало. По его словам, Украина поддержала инициативу президента США Дональда Трампа, однако, Россия продолжила атаковать украинские энергетические объекты.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с медиа вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

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Россия не поддержала энергетическое перемирие: что заявил Зеленский

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп публично предложил приостановить удары по энергетической инфраструктуре. Украина поддержала эту инициативу, однако Россия не прекратила атаки.

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«Энергетическое прекращение огня не работает. Президент Трамп предложил это в медиа, мы это тоже в медиа поддержали, и Россия не поддержала», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после оглашения инициативы Россия продолжила массированные удары по Украине, в том числе по объектам энергетики. Поэтому украинские силы также продолжили наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

«Сейчас, когда они бьют по нашей энергетике, мы отвечаем. Поэтому сейчас, к сожалению, у нас нет энергетического прекращения огня», — сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что после публичного предложения Трампа Украина в течение трех суток воздерживалась от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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По словам президента, Киев пошел на этот шаг в рамках попытки деэскалации, хотя Россия в это время продолжала атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

«Мы ее поддержали, и после этого трое суток мы не отвечали ударами по российским НПЗ, когда Россия наносила удары по нашей энергетике», — отметил Зеленский.

Однако такая пауза, по его словам, результата не дала. Впоследствии Украина возобновила операции против российских НПЗ и других объектов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией якобы начало действовать энергетическое перемирие. Владимир Зеленский тогда отметил, что для него это заявление стало новостью, однако, Украина готова поддержать прекращение ударов по энергетике, если на него согласится Россия.

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Впоследствии Зеленский заявил, что именно энергетическое перемирие могло бы стать первым практическим сигналом готовности России к завершению войны. Среди других возможных шагов он назвал переговоры на уровне лидеров, восстановление безопасного морского сообщения и полный обмен военнопленными.

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