Разговоры о так называемом «энергетическом перемирии» преувеличены, и на практике его не будет. Россия может воспользоваться следующими морозами для усиления обстрелов украинского тыла.

Об этом эксперта по энергетике Ольга Кошарна заявила в комментарии Эспрессо.

«Россияне будут использовать следующие морозы, будут масштабные обстрелы. Их войска не могут достичь своих целей на фронте, они решили бороться с тыловым населением и оказывать на него психологическое давление», — сказала Кошарна.

По ее словам, именно поэтому он не верит в возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

Эксперт также подчеркнула, что российскому диктатору Путину не выгодно так называемое «энергетическое перемирие».

«То, что наша делегация где-то об этом говорила на двоих в Абу-Даби — это все имитация переговоров. Путину не выгодно прекращать удары по нашему тылу», — отметила она.

По словам Кошарной, диктатор Путин считает, что находится в выгодной для себя позиции, а его цель — оказывать давление на Украину для получения нужных уступок.

«Он считает, что он в полной форме, цель Путина — дожать нас до нужных ему уступок», — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что журналист Денис Казанский объяснил, почему Кремлю срочно понадобилась пауза между ракетными ударами и зачем пропаганда РФ разгоняет фейк о моратории на обстрелы энергетики.

Мы ранее информировали, что спикер Кремля Песков также не стал комментировать информацию о якобы «энергетическом перемирии».