Энергетик дал неутешительный прогноз по свету в Украине

Отключение света / © ТСН

Постоянные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру и невозможность полноценно восстановить генерацию подвергают сомнению стабильность энергоснабжения в Украине. Эксперты выражают серьезные опасения, что даже до начала следующего отопительного сезона ситуация со светом может не испытать существенных улучшений.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«До октября-ноября этого года я очень сомневаюсь, что мы увидим такое существенное улучшение. Да, где-то станет теплее, будет легче, уменьшится нагрузка. Люди не будут эти обогреватели использовать, например, больше будет световой день. Соответственно, электроэнергии где-то на 30% будет больше по сравнению с тем, что есть сейчас. Но 100%, даже 70-80% этого не будет», — отмечает он.

Соответственно, с чем мы зайдем в следующий сезон, все упирается в ремонты уже имеющихся объектов, отмечает эксперт.

Корольчук подчеркивает: альтернатива ТЭЦ может быть исключительно для критических объектов. А строительство новой системы — это хороший план, но это займет годы.

«Строить, ставить новые объекты, искать для них место — это не получится даже до 2028 года сделать», — отмечает он.

Напомним, в ночь на 7 февраля российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Главной целью ударов стала энергетика — враг бил по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети.