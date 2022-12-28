Энергетик дал прогноз на 2023 год: "Отключения будут продолжаться"

В Украине в 2023-м также будут сохраняться отключения света – менее или более длительные. Украинским энергетикам приходится использовать только временные схемы для обеспечения жителей электричеством.

Такое мнение в интервью "Главреду" высказали президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"В следующем году нам придется перебиваться временными схемами со всеми вытекающими последствиями. То, что мы видим сейчас – менее или более длительные отключения – будет продолжаться", — отметил он.

Он называет иллюзией, мол, следует пережить зиму, а весной удастся все восстановить. Дело не только в том, что впереди энергетики и нет необходимого оборудования. Россия пока не прекратила атаки по объектам критической инраструктуры.

"Понятно, что они (удары РФ – Ред.) будут иметь место и в течение зимнего периода, поэтому нам по сути придется создавать новую конфигурацию энергосистемы. Потому что традиционная конфигурация, которая, фактически, является постсоветским наследием, преимущественно уничтожена, и в условиях войны Ее не удастся полностью восстановить, тем более что попытка все восстановить в таких условиях будет в определенной степени расточительностью, потому что будут сохраняться риски повторного уничтожения, — говорит Михаил Гончар.

Напомним, доктор экономических наук Андрей Длигач заявлял, что Россия не сможет ракетными обстрелами добиться тотального блекаута и разрушения энергосистемы Украины. Впрочем, "массовые отключения и то, о чем говорит премьер-министр, отключения на 5-7 дней вполне вероятны, нужно к ним готовиться".

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