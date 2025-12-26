Энергетик объяснил, почему украинцам продолжают отключать свет

Отключение света. / © pixabay.com

Ситуация в энергосистеме Украины значительно усложнилась именно из-за разрушений, вызванных российскими атаками. Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал

Об этом заявил временный исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко, сообщает «24 Канал».

По его словам, сейчас работают все доступные генерирующие мощности. В целом, система вышла на довольно мощные показатели производства электроэнергии. Однако проблема сейчас не в объемах генерации, а в возможности ее передачи потребителям.

Поврежденная инфраструктура не позволяет стабильно транспортировать электроэнергию в необходимых объемах. Именно это, объяснил Замулко, заставляет энергетиков вводить почасовые отключения света.

Отмечается, что для поддержки баланса энергосистемы Украина согласовала со странами Евросоюза механизмы перетоков электроэнергии и при необходимости прибегает к импорту. Однако, пояснил представитель Госэнергонадзора, ограничения потребления будут сохраняться до тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные сети.

Напомним, министр энергетики Максим Тимченко сообщал, что в Украине эта зима будет одна из самых трудных. Из-за атак на электростанции люди остаются без электроэнергии до 15–20 часов. Оккупанты массированно атакуют станции ДТЭК.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук объяснил причину отключения света. Россия пытается истощить ресурс украинских АЭС, являющихся основой энергетической устойчивости страны. Чтобы избежать системных аварий на ядерных блоках, необходимо применять отключение света.

