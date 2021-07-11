Энергетик замаскированный под мороженое: чем грозит его употребления детям и людям со слабым сердцем

Энергетик замаскированный под мороженое: чем грозит его употребления детям и людям со слабым сердцем

В Украине появился новый вид мороженого энергетик.

Большинство сознательных мам не дали бы своему ребенку энергетик, который не рекомендуется людям с болезнями сердца, беременным женщинам и кормящим грудью, и вообще всем, кому еще нет 18-ти, так как содержание кофеина там высокое. Но в Украине стало известно о таком продукте, который замаскирован под мороженое.

О новинке, которая появилась на рынке Украины, замороженный энергетик и может ли он представлять опасность, рассказывают журналисты ТСН.Тиждень.

Новинка на рынке мороженого

Новый энергетик-мороженое появился на рынке Украины. Он имеет такое же, как уже известный напиток название, и дизайн — практически такой же. Только лежит это удивительное мороженое — не на отдельной полочке для взрослых, а просто среди привычных нам пломбиров и эскимо. Но даже если вы — мудрая мама и каждый раз внимательно изучаете этикетку — этот продукт имеет еще один секрет -ингредиенты на нем только на иностранном языке, а чтобы найти украинский, нужно разорвать обертку и там указано, что до 18-ти лет его не советуют.

На рынке ежегодно появляются все новые и новые виды мороженого: с солью, перцем и даже алкоголем.

На предупреждение креативные мороженщики не поскупились. Их продукт с добавлением ликеров в магазинах продают по отдельным брендированных холодильников, а на стаканчиках крупным шрифтом нанесено предупреждение 18 плюс. К сожалению, так бывает не всегда.

Суперновинка или кофеиновая бомба?

На днях 13-летний пидилток купил несколько упаковок замороженного льда и из-за жары на ночь съел сразу все. Далее на семью ждало бессонницы до утра.

"Это следствие переедания кофеинсодержащих продуктов. И это касается любых энергетиков, так и энергетиков в твердом виде, в виде мороженого", — рассказывает Наталья Самойленко, диетолог.

"Малый съел две упаковочки и не мог заснуть, да? Но могло бы быть и хуже намного. На сердце влияет кофеин. А кто знает, может у него там немного сбой иммунный ", — говорит профессор, эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко.

Профессор Сидоренко была настолько поражена новостью, что опубликовала пост на своей странице с призывом к родителям быть бдительными. Информация стала вирусной: десятки тысяч распространений и публикации чуть ли не на каждом ресурсе уже неделю держат градус напряжения вокруг энергетического льда. Виновными за эту штуку на палочке — ноу-хау этого лета являются совместно две компании — производители мороженого и энергетических напитков. Там говорят, что целевая аудитория — взрослая.

"Это взрослая, активная и самое главное ответственная аудитория в возрасте от 18 лет", — уверяет Геннадий Довгань маркетинг-директор производителя энергетических напитков.

"Энергетический лед это продукт, так сказать, для молодежи", — говорит Петр Рудь, владелец мороженного бизнеса.

Но в действительности новинка уже в топе среди детей. Некоторые из них уже признаются, что такое мороженое пробовали. Одним оно напоминает замороженный лед, другим — энергетик. Тот, кто придумал такую радость, уверяет, что их продукт безопасен для здоровья ребенка.

"Если подросток съест, то конечно это будет только на пользу, потому что он будет более активен. Никакого вреда не будет", — уверяет Татьяна Хомяк, ведущая маркетологиня фабрики мороженого.

Вряд ли бессонная ночь — это именно то, что родители хотят своим чадам после порции мороженого. На этикетке указано, что на в 100 г энергетического льда есть только 23 мг кофеина. Это меньше, чем в чашке кофе. Но детский организм совсем иначе реагирует на даже мизерные дозы кофеина. Его действие почти втрое длительнее, чем для взрослого. Поэтому и риск всевозможных заболеваний для ребенка возрастает в разы.

"Вкусно, ароматно, приятно, но ничего хорошего. И когда мы говорим о детском организме, яки йне имеет такой степени зрелости по контролю за всем. Повышается усталость, ребенок возбужден, он может делать какие-то вещи на фоне кофе, которые вы в жизни бы не подумали, что это ребенок может делать", — говорит педиатр Анна Горбань.

Энергетик заморозили или замаскировали?

На заводе уже несколько месяцев изготавливают мороженое-энергетик и гордятся новинкой. Правда, в большие торговые сети она еще не дошла, реализуют в небольших продуктовых магазинчиках. Там он лежит среди других видов мороженого. Надписи о нежелательности энергетиков для юного организма на этикетке модного льда просто заклеены и предостережение относительно употребления, очень мелко написано.

Оформление этикетки напоминает всем известное сгущенное молоко — в тех же цветах. Это тоже своего рода маркетинговое оружие. Подобные упреки разработчики замороженного энергетика отвергают напрочь.

"Мы каждый раз когда выпускаем новый продукт, проходим все технические процедуры. У нас есть целая служба контроля качества, юридический отдел, который следит за тем, чтобы все нормы законодательства были выполнены", — говорит Геннадий Довгань, маркетинг-директор производителя энергетических напитков.

В том то и дело, что юридически производители подстраховались. На запрос журналистов о правильности маркировки энергетического льда в Госпродпотребслужбе ответили, что нарушений не увидели. Действительно, информация о товаре на упаковке есть, предостережения относительно возраста тоже есть. То, что они замаскированы, проблема потребителей.

Общеизвестно, что энергетики коварны быстрым к ним привыканием, особенно для подростков. Поскольку Госпродпотребслужба не видит поводов для тревоги, то их обнаружили журналисты. Во-первых, желательно переделать упаковку нон-стопа так, чтобы возрастные ограничения были очевидными. Во-вторых, не смешивать коварно в одном холодильнике настоящее мороженое и замороженые энергетики.

10 лет назад более 600 учеников начальной школы в Южной Африке заболели после употребления энергетической жвачки с кофеином. Эта новинка была тогда на пике популярности. Поднялся шум и уже через неделю компания-производитель прекратила выпуск энергетика в виде жвачки. Хочется верить украинские бизнесмены поступят тоже достойно.

Новости недели: чем опасно мороженое-энергетик и кто выпустил его в свободный доступ

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