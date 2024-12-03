Энергетика и наступление РФ в Донецкой области: главное из обращения Зеленского

В своем сегодняшнем обращении Зеленский обратил внимание на сложную ситуацию на фронте, энергетику и поблагодарил США за новый пакет помощи.

Вечером 3 декабря президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Фронт и оборона

Сегодня президент Зеленский заслушал доклад главкома Сырского о ситуации на передовой.

Президент подчеркнул, что Донецкие направления нуждаются в существенном усилении.

"И это касается, в частности, поставок оружия от партнеров – это прямая зависимость: чем больше огневая сила нашей армии, чем больше у нас технологических возможностей, тем больше сможем уничтожить российский наступательный потенциал и защитить жизнь наших воинов. И на этот счет подробно говорим с партнерами. И работаем сами – увеличиваем наше производство, нашу украинскую оборонную промышленность. Будет больше нашей дальнобойности", – заверил Зеленский.

Также сегодня вернулся из заграничных командировок министр обороны Украины Рустем Умеров. Он докладывал о новых договоренностях и реализации предыдущих, особенно относительно противовоздушной обороны.

"Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без всякого промедления", – отметил Зеленский.

Энергетика

"Сегодня же был доклад по энергетике. Я благодарен всем нашим ремонтным бригадам, каждому работнику энергокомпаний, которые сейчас ликвидируют последствия российских ударов и защищают систему... Максимально нужно сейчас отработать на уровне от правительства и Министерства энергетики до всех наших областей и громад", – сказал президент.

Помощь от США

Зеленский поблагодарил за новый пакет оружия от Соединенных Штатов Америки. Этот пакет объемом 725 миллионов долларов. В нем – ракеты для ПВО, артиллерия и "средства для стабилизации наших позиций".

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил Японию об опасности участия в войне войск КНДР.

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