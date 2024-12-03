Энергетика и наступление РФ в Донецкой области: главное из обращения Зеленского

В своем сегодняшнем обращении Зеленский обратил внимание на сложную ситуацию на фронте, энергетику и поблагодарил США за новый пакет помощи.
Вечером 3 декабря президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Фронт и оборона
Сегодня президент Зеленский заслушал доклад главкома Сырского о ситуации на передовой.
Президент подчеркнул, что Донецкие направления нуждаются в существенном усилении.
"И это касается, в частности, поставок оружия от партнеров – это прямая зависимость: чем больше огневая сила нашей армии, чем больше у нас технологических возможностей, тем больше сможем уничтожить российский наступательный потенциал и защитить жизнь наших воинов. И на этот счет подробно говорим с партнерами. И работаем сами – увеличиваем наше производство, нашу украинскую оборонную промышленность. Будет больше нашей дальнобойности", – заверил Зеленский.
Также сегодня вернулся из заграничных командировок министр обороны Украины Рустем Умеров. Он докладывал о новых договоренностях и реализации предыдущих, особенно относительно противовоздушной обороны.
"Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без всякого промедления", – отметил Зеленский.
Энергетика
"Сегодня же был доклад по энергетике. Я благодарен всем нашим ремонтным бригадам, каждому работнику энергокомпаний, которые сейчас ликвидируют последствия российских ударов и защищают систему... Максимально нужно сейчас отработать на уровне от правительства и Министерства энергетики до всех наших областей и громад", – сказал президент.
Помощь от США
Зеленский поблагодарил за новый пакет оружия от Соединенных Штатов Америки. Этот пакет объемом 725 миллионов долларов. В нем – ракеты для ПВО, артиллерия и "средства для стабилизации наших позиций".
Ранее президент Владимир Зеленский предупредил Японию об опасности участия в войне войск КНДР.
Читайте также:
- Сколько украинцев погибло в войне: Зеленский назвал количество потерь
- Существует ли для Украины альтернатива вступления в НАТО: Зеленский ответил
- "Работаем, чтобы было больше общего": Зеленский о разговоре с Шольцом о Taurus