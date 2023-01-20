Энергетикам удалось добавить генерации в систему – Галущенко

С момента предварительного массированного обстрела энергетикам удалось добавить генерацию в энергосистему и увеличить возможности передачи электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить объекты генерации, чтобы производить электроэнергию в максимально возможном объеме. Также важно восстановление линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии из одного региона в другой. С момента предварительного массированного обстрела в субботу на сегодня мы добавили генерацию в систему и отремонтировали определенные подстанции, которые дают возможность передавать больше электроэнергии", — отметил Галущенко.

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В то же время, министр прокомментировал ситуацию с графиками отключений в регионах. В частности, он пояснил, что каждому оператору системы распределения в областях (бывшие облэнерго) приходятся лимиты электроэнергии, которые должны быть обязательно распределены пропорционально всем потребителям (за исключением критической инфраструктуры). Так обеспечивается справедливость при отключении электроэнергии. Но здесь много нарушений.

"За нарушение НКРЭКУ уже оштрафовала три облэнерго и персонально их руководителей. Санкции к нарушителям будут принимать и дальше", — подчеркнул Галущенко.

Отметим, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме того, на временно оккупированных территориях юга расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

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