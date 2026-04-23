Энергетики ДТЭК 68 раз поднимали "с нуля" ТЭС с начала полномасштабного вторжения

Об этом говорится в сообщении ДТЭК .

«В течение сложнейшего отопительного сезона энергетики ДТЭК 17 раз «поднимали» теплоэлектростанции компании с нуля и возобновляли их работу после массированных обстрелов, с начала полномасштабной войны – 68 раз», – говорится в нем.

Отмечается, что из-за вражеских атак станции вынужденно полностью останавливались, по терминологии энергетиков - «садились на ноль».

В ДТЭК объяснили, что это означает, что ТЭС совсем не производит и не отпускает электроэнергию в сеть. В компании подчеркнули, что до начала полномасштабного вторжения такое явление было экстраординарным событием, случавшимся чрезвычайно редко и в случае аварийных ситуаций.

«После каждой волны масштабных обстрелов наших ТЭС, а таких только за последний отопительный сезон у нас было 11, энергетики оперативно начинали ликвидацию последствий ударов и восстановительные работы, чтобы как можно быстрее возвращать теплоэлектростанции к работе. «Поднять» станцию с нуля – это всегда многоэтапная, сложная профессиональная работа, выполняемая профессиональными командами энергетиков и ремонтников. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддерживать устойчивость энергосистемы и готовиться к летним пике потребления и следующему отопительному сезону», — рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были атакованы врагом более 220 раз. В результате атак 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.