ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Энергетики ДТЭК 68 раз поднимали "с нуля" ТЭС с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения энергетики компании ДТЭК 68 раз поднимали «с нуля» теплоэлектростанции после вражеских атак.

Комментарии
Об этом говорится в сообщении ДТЭК .

«В течение сложнейшего отопительного сезона энергетики ДТЭК 17 раз «поднимали» теплоэлектростанции компании с нуля и возобновляли их работу после массированных обстрелов, с начала полномасштабной войны – 68 раз», – говорится в нем.

Отмечается, что из-за вражеских атак станции вынужденно полностью останавливались, по терминологии энергетиков - «садились на ноль».

В ДТЭК объяснили, что это означает, что ТЭС совсем не производит и не отпускает электроэнергию в сеть. В компании подчеркнули, что до начала полномасштабного вторжения такое явление было экстраординарным событием, случавшимся чрезвычайно редко и в случае аварийных ситуаций.

«После каждой волны масштабных обстрелов наших ТЭС, а таких только за последний отопительный сезон у нас было 11, энергетики оперативно начинали ликвидацию последствий ударов и восстановительные работы, чтобы как можно быстрее возвращать теплоэлектростанции к работе. «Поднять» станцию с нуля – это всегда многоэтапная, сложная профессиональная работа, выполняемая профессиональными командами энергетиков и ремонтников. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддерживать устойчивость энергосистемы и готовиться к летним пике потребления и следующему отопительному сезону», — рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были атакованы врагом более 220 раз. В результате атак 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie