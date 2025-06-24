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- Украина
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Энергетики ДТЭК попали под обстрел во время восстановления электросетей в Донецкой области
Энергетики компании ДТЭК попали под вражеский обстрел во время возобновления линий электропередачи в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«Энергетики ДТЭК Донецкие электросети продолжают работать на Донетчине, несмотря на то, что восстанавливать свет здесь становится все труднее и опаснее. Враг атакует регион ежедневно, так что все чаще попадают под обстрелы и бригады энергетиков. В этот раз специалисты энергокомпании ехали на осмотр линии в одном из прифронтовых населенных пунктов, как рядом произошел прилет FPV-дрона», - говорится в нем.
Отмечается, что энергетики не пострадали, но повреждения получила машина ремонтной бригады.
В общей сложности с начала года в результате регулярных дроновых атак были ранены двое энергетиков.
Ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова получили награду президента за ликвидацию последствий массированных ракетных ударов.