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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
34
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Энергетики ДТЭК попали под обстрел во время восстановления электросетей в Донецкой области

Энергетики компании ДТЭК попали под вражеский обстрел во время возобновления линий электропередачи в Донецкой области.

Энергетики ДТЭК попали под обстрел во время восстановления электросетей в Донецкой области

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Энергетики ДТЭК Донецкие электросети продолжают работать на Донетчине, несмотря на то, что восстанавливать свет здесь становится все труднее и опаснее. Враг атакует регион ежедневно, так что все чаще попадают под обстрелы и бригады энергетиков. В этот раз специалисты энергокомпании ехали на осмотр линии в одном из прифронтовых населенных пунктов, как рядом произошел прилет FPV-дрона», - говорится в нем.

Отмечается, что энергетики не пострадали, но повреждения получила машина ремонтной бригады.

В общей сложности с начала года в результате регулярных дроновых атак были ранены двое энергетиков.

Ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова получили награду президента за ликвидацию последствий массированных ракетных ударов.

Дата публикации
Количество просмотров
34
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