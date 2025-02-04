Энергетики ДТЭК возвращают свет в Донецкой области после обстрелов

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет более 3 тыс. семей в 7 населенных пунктах Донбасса, которые были без света из-за вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что тяжелые бои в Донецкой области не стихают, продолжаются обстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары. Только за вчера здесь энергетикам удалось восстановить электроснабжение 7 населенных пунктов и вернуть свет в доме более 3 тысяч жителей прифронтового региона.

В компании подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Несмотря на все вызовы энергетики, ДТЭК продолжают работать и делать все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.