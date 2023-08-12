Энергетики готовят к зиме дополнительные резервы на случай российских атак — замминистра

В Украине проходит крупнейшая ремонтная кампания энергетической системы за все времена независимости.

Подготовка украинской энергетической системы к зиме предполагает не только восстановление поврежденных российскими атаками генерирующих объектов, но и обеспечение дополнительных резервов.

Об этом рассказал замминистра энергетики Фарид Сафаров в эфире национального телемарафона.

"В настоящее время нами осуществляется крупнейшая ремонтная кампания за все времена независимости. Мы говорим о восстановлении не только генерирующих объектов, магистральных линий, но и об облэнерго, то есть операторов систем распределения", — отметил он.

По словам замминистра, все ремонтные работы проходят по графику, а некоторые — даже с опережением.

"Например, атомная генерация, которая обеспечивает даже несмотря на оккупацию Запорожской станции, более половины от общего количества генерируемой Украиной электроэнергии опережает сроки вывода из ремонтных работ атомных блоков. Уже 5 атомных блоков общей мощностью 4,4 ГВт отремонтированы и подготовлены полностью к осенне-зимнему периоду. Еще 4 уже находятся на финальной стадии и добавят нам 3,4 ГВт”, – сообщил Сафаров.

Замминистра напомнил, что российские террористы в предыдущую зиму повредили примерно 24 объекта генерации, среди которых очень много ТЭЦ и ТЭС, поэтому особое внимание обращают именно на их восстановление. Ремонтные работы проходят по графику

"Мы понимаем, что, скорее всего, [российские] атаки останутся, поэтому мы готовим дополнительные резервы, которые позволят нам быстро отремонтировать оборудование, которое будет выведено в результате вражеских обстрелов из строя", — подчеркнул он.

Напомним, украинская энергосистема остается приоритетной целью террористических атак россиян. ТСН.ua ранее рассказал, как готовятся энергетики к следующей зиме.

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