Энергетики ликвидировали возгорание на территории на Бурштынской ТЭС, пострадавших нет - ДТЭК

Энергетики ликвидировали возгорание на территории на Бурштынской ТЭС, пострадавших нет - ДТЭК

Энергетики Бурштынской ТЭС ликвидировали возгорание на территории станции, пострадавших нет, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе станции.

UPD: станом на 18:15 займання на Бурштинській ТЕС ліквідовано. Потерпілих немає. 18 серпня о 16:50 енергетики ДТЕК... Опубліковано ДТЕК Бурштинська ТЕС Середа, 18 серпня 2021 р.

"18 августа в 18:15 возгорание ликвидировано. Потерпевших нет", - сообщили в компании.



Отключение энергоблока №3 не повлияло на электроснабжение Бурштынского энергоострова, добавили в компании.

Возгорание случилось в одном из маслоблоков на территории станции. На место прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области. Установленная мощность — 2334 МВт, состоит из 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый.





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