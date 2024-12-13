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Энергетики ликвидируют последствия обстрела энергосистемы – гендиректор ДТЭК Тимченко

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Энергетики ликвидируют последствия обстрела энергосистемы – гендиректор ДТЭК Тимченко

Ремонт энергосети/Фото: Unsplash

Энергетики компании ДТЭК привлекают все возможные ресурсы, чтобы вернуть людям свет после обстрела энергосистемы.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на своей странице в LinkedIn.

Генеральный директор ДТЭК подчеркнул, что обстрелами энергетической системы оккупанты пытаются сломать дух украинцев.

«Но им это не удастся. Многочисленные бригады ДТЭК срочно оценивают ущерб, нанесенный нашим электростанциям, и привлекают все возможные ресурсы для возобновления энергоснабжения для украинцев», — сообщил Тимченко.

Напомним, в этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия ДТЭК. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

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