Энергетики напомнили об отключении света: график на 6 февраля 2023 года от ДТЭК

«Укрэнерго» предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день с 06:00 до 24:00.

Об этом в сообщении в социальной сети пишет ДТЭК.

В частности,

Киев (1152 МВт);

Киевщина (833 МВт);

Днепропетровская область (1422 МВт).

Такие лимиты позволяют в течение дня применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Ночью потребление электроэнергии ограничиваться не будет.

К сожалению, в результате аварии на подстанции «Укрэнерго», в Одесской области все еще сложная ситуация со светом.

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Авария на подстанции в Одессе

За сутки в Одессе произошли две масштабные аварии на подстанции. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.

Критическую инфраструктуру города уже удалось подключить к энергоснабжению.

Из-за масштаба аварии в город приехали министр энергетики Герман Галущенко и глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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