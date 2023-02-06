Энергетики напомнили об отключении света: график на 6 февраля 2023 года от ДТЭК

«Укрэнерго» предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день с 06:00 до 24:00.
Об этом в сообщении в социальной сети пишет ДТЭК.
В частности,
- Киев (1152 МВт);
- Киевщина (833 МВт);
- Днепропетровская область (1422 МВт).
Такие лимиты позволяют в течение дня применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Ночью потребление электроэнергии ограничиваться не будет.
К сожалению, в результате аварии на подстанции «Укрэнерго», в Одесской области все еще сложная ситуация со светом.
Авария на подстанции в Одессе
За сутки в Одессе произошли две масштабные аварии на подстанции. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
Критическую инфраструктуру города уже удалось подключить к энергоснабжению.
Из-за масштаба аварии в город приехали министр энергетики Герман Галущенко и глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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