Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Энергетики назвали часы, когда особенно важно экономить электроэнергию

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
207
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Энергетики назвали часы, когда особенно важно экономить электроэнергию

Энергетики назвали часы, когда особенно важно экономить электроэнергию/Фото: Unsplash / Фото: Unsplash

В "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию, ведь нагрузка на энергосистему увеличивается.

Пасмурная погода 1 декабря не позволяет солнечным электростанциям производить электроэнергию на полную мощность. Кроме того, ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго продолжают возобновлять электроснабжение и восстанавливать электропитание потребителей на юге Украины после непогоды.

Потому энергетики просят ответственно потреблять электроэнергию.

"Этим вы поможете сохранить баланс в энергосистеме, а также позволите стабильно работать оборудованию без перегрузок", – объясняют в "Укрэнерго".

Там рассказали о новых правилах экономного потребления:

  • экономно потребляйте электроэнергию с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00. Стиральную и посудомоечную машину лучше включайте после 20.00;
  • не включайте одновременно электрочайник, микроволновку, электроплиту и стиральную машину. Работая вместе, они перегружают электросеть;
  • всегда выключайте свет в комнатах, где никого нет.

Напомним, в Украине на утро 1 декабря обесточено 66 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Одесской и Черниговской областях.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
207
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация