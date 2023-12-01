Энергетики назвали часы, когда особенно важно экономить электроэнергию

В "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию, ведь нагрузка на энергосистему увеличивается.

Пасмурная погода 1 декабря не позволяет солнечным электростанциям производить электроэнергию на полную мощность. Кроме того, ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго продолжают возобновлять электроснабжение и восстанавливать электропитание потребителей на юге Украины после непогоды.

Потому энергетики просят ответственно потреблять электроэнергию.

"Этим вы поможете сохранить баланс в энергосистеме, а также позволите стабильно работать оборудованию без перегрузок", – объясняют в "Укрэнерго".

Там рассказали о новых правилах экономного потребления:

экономно потребляйте электроэнергию с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 . Стиральную и посудомоечную машину лучше включайте после 20.00;

. Стиральную и посудомоечную машину лучше включайте после 20.00; не включайте одновременно электрочайник, микроволновку, электроплиту и стиральную машину. Работая вместе, они перегружают электросеть;

всегда выключайте свет в комнатах, где никого нет.

Напомним, в Украине на утро 1 декабря обесточено 66 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Одесской и Черниговской областях.

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