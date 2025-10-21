Энергетики не могут вернуть свет одной из областей из-за постоянных атак

Энергетики не могут начать восстановление электроснабжения на Черниговщине / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Аварийные бригады энергетиков не смогли начать работы по восстановлению электроснабжения в Черниговской области из-за непрекращающегося террора российских дронов.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что россияне намеренно запускают беспилотники, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами в Черниговской области. Из-за этого невозможно безопасно проводить работы. Таким образом враг сознательно затягивает гуманитарный кризис.

«Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует», — отмечается в заявлении Минэнерго.

Там акцентировали, что это — сознательный акт терроризма, ведь в районе пораженных энергообъектов нет никаких военных целей. Россияне целенаправленно наносят удары по инфраструктуре, от которой зависит жизнь обычных людей.

«Удар по энергосистеме Черниговщины, который оставил сотни тысяч людей без света, — это прямое доказательство того, что настоящая цель России — геноцид украинского народа«, — отметили в Минерного.

Там добавили, что энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно быстрее.

Напомним, из-за российской атаки на энергосистему Чернигов и северная часть области остались без света и воды. В городе обесточены объекты водоканала. С утра 21 октября работники «Черниговводоканала» начали запуск предприятия от альтернативных источников питания и организовали подвоз воды в отдельные районы.

В свою очередь начальник Черниговской ОВА Валерий Чаус заявил, что РФ массированно атаковала область дронами и двумя баллистическими ракетами. Зафиксировано два попадания «Шахедов» в объекты тепло- и энергоснабжения. Из-за этого Чернигов и север области обесточены. Критическую инфраструктуру перевели на генераторы, продолжается восстановление.