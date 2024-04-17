Энергетики обратились с важным заявлением к украинцам из-за ситуации со светом

Сегодня, 17 апреля, из-за сырой и холодной погоды график потребления электроэнергии в Украине снова растет. Однако в отличие от предыдущих дней промежуток между пиками потребления увеличился. Это означает, что с удлинением светового дня период активного использования электричества вырос и длится с 09:00 до 22:00.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что с утра потребление превышает вчерашний уровень почти на 7%. Это создает дополнительную нагрузку на электростанции – необходимо дополнительно включить сразу 3 блока на тепловых электростанциях.

"Но после трех российских массированных атак такой возможности нет – тепловые электростанции являются одной из основных целей вооруженных ударов россиян. Импорта, являющегося нормальным рыночным средством покрытия дефицита в энергосистеме, сегодня почти вдвое меньше", — говорят энергетики.

Они призывают поддержать безопасную работу энергосистемы, в частности:

Не включайте обогреватели и кондиционеры с 19:00 до 22:00;

Не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами: стиральной машиной, пылесосом, бойлером, электроплитой, чайником и многими другими;

Выключите лишнее освещение и электроприборы.

Бизнес и промышленность также призывают к экономии: "Просим уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд, особенно вечером с 19.00 до 22.00; пересмотреть производственные процессы с учетом бережливого потребления электричества".

Отметим, что, по данным ДТЭК, сейчас в энергетике самая сложная ситуация с начала войны.

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